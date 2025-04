Esce di strada per evitare un frontale con un’altra auto che prosegue la marcia senza prestare soccorso; 33enne soccorso con l’elicottero e trasferito a Roma L’incidente tra Amaseno e Priverno

Amaseno, dove un uomo di 33 anni, originario di Priverno, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi attorno alle 10.15 lungo la strada provinciale Guglietta-Vallefratta. Alla guida di una BMW, il giovane stava viaggiando in direzione Amaseno quando, nel tentativo di evitare una collisione frontale con un'altra auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.Il conducente fuggito: ricerche in corsoIl veicolo che ha innescato la manovra d'emergenza non si è fermato a prestare soccorso, continuando la corsa in direzione Prossedi. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare il conducente, che al momento risulta irreperibile.

