Esce di strada e si ribalta soccorsa un’80enne a Farini

Non sono gravi le condizioni di una donna di 80 anni che è uscita di strada, nella mattinata del 7 aprile, a Farini. La donna è stata soccorsa da vigili del fuoco, carabinieri, Croce Rossa di Farini e Pubblica Assistenza Valnure. L'automobilista stava percorrendo la strada provinciale 51 che da.

