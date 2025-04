Ermal Meta e la violenza Donne | Come uomo sono spaventato dal mostro in me è come un lupo che dorme

Leggi su Milleunadonna.it

Capita spesso, dopo l’ennesimo femminicidio, che lesi guardino attorno disorientate chiedendosi: “Ma gli uomini. cosa dicono, cosa fanno?”. Fra tanti silenziosi, ce né uno che parla e dice cose importanti. "In quantodelchedentro di me. Perché io so che c'è, co.