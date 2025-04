Laprimapagina.it - Erisu in concerto a Genova: sabato 19 aprile al Crazy Bull Café

192025 alle ore 21:00, lesaranno inaldi, dove presenteranno “Heavy Goddesses”, il loro primo disco distribuito da Warner Music Italy. Sul palco del(Via Eustachio Degola, 4R –), all’interno di una serata organizzata da Black Widow Records, oltre alle, si esibiranno anche i Malombra, storica band di culto dark gothic già nota agli appassionati del genere e attualmente al lavoro su un nuovo album in studio. Di seguito tutti i dettagli del192025,Via Eustachio Degola, 4R – 16151SampierdarenaInizio concerti ore 21:00 “Heavy Goddesses” è un concept album caratterizzato da sonorità rock metal, che affronta tematiche forti e ricorrenti che legano i brani in una trama ideale, accompagnando l’ascoltatore in un percorso coeso e coinvolgente attraverso i 10 brani.