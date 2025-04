Puntomagazine.it - Episodi di violenza in città, il sindaco Mastella: “Epidemia va bloccata, folle disperdere patrimonio di vivibilità

Clemente: “complimenti a forze dell’ordine per efficienza investigativa”“Sono preoccupato e sinceramente amareggiato per i gravidi cronaca che si sono registrati nel week end in. Aumenta il magone, la circostanza che siano la spia di un disagio giovanile che sempre più spesso sfocia in. E’ un’. Ma sebbene sia impossibile azzerare il virus, esso va contrastato e combattuto in ogni modo“, è quanto sottolinea ildi Benevento Clemente, commentando glidiaccaduti nel centro cittadino nelle scorse ore. “Il vaccino contro il morbo della devianza giovanile è un patto educativo, un’alleanza del Noi: famglie, istituzioni e scuola debbono stare in campo per contrastare la cultura dell’odio, virtuale e reale e educare ad una cittadinanza consapevole.