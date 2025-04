Epidemia di morbillo in Texas il ministro no-vax Kennedy Jr cambia idea | Vaccinatevi

Kennedy Jr. sui vaccini. Il segretario alla Salute statunitense, noto per le sue posizioni no-vax, ha infatti suggerito di immunizzarsi perché è "il modo migliore per prevenire la diffusione del morbillo". Il cambio di passo arriva dopo la morte di una bambina di 8 anni a Lubbock in Texas, Stato nel quale da gennaio si sono registrati 499 casi dei 642 confermati in tutti gli Usa. Si tratta del terzo decesso legato all'Epidemia in corso (due si sono verificati in Texas, un altro in New Mexico). Kennedy Jr ha partecipato ai funerali della piccola vittima, Daisy Hildebrand, che non era vaccinata e non aveva altre patologie che la avrebbero resa più vulnerabile. "Sono qui per consolare la famiglia e la comunità", ha scritto su X, aggiungendo – appunto – "il modo più efficace per fermare il morbillo è il vaccino Mpr" (il trivalente che immunizza da morbillo, parotite e rosolia).

