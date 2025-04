Thesocialpost.it - Enrico Mentana nella bufera si difende: “Cani nel carrello del supermercato? Leggete e imparate”

Leggi su Thesocialpost.it

È bastato uno scatto per accendere il dibattito., direttore del Tg La7, è noto per condividere spesso momenti della sua quotidianità con i suoi amatiCavalier King, anche sul luogo di lavoro. Questa volta, però, una foto pubblicata su Facebook ha scatenato una vera e propria.Leggi anche: Prodi, l’attacco di Maurizio Crozza in diretta tv: “Ha venduto più roba lui di Amazon!”Inele lo sdegno degli utentiL’immagine ritrae i trediall’interno di undella spesa. Il giornalista ha commentato con ironia: “Riunione della Commissione di Verifica della Spesa”. Ma l’umorismo non è stato colto da tutti. Alcuni utenti hanno reagito con fastidio, sollevando critiche sull’igiene e sull’opportunità del gesto.“Mi dispiace dirlo, ma io non penso alla bellezza dei tre, ma alche dopo di loro dovrà portare generi alimentari! Evviva l’igiene”, ha scritto Marianna.