giovanissimi. L’ultimo caso nella notte tra sabato e domenica a Gallarate, in un video sul web il pestaggio. Nessun allarme è stato lanciato per richiedere soccorsi, quindi quanto accaduto è ancora del tutto da chiarire mentre continua a restare alta l’attenzione a Busto Arsizio dopo le recenti manifestazioni violente tra giovanissimi. Nella giornata di venerdì ancora un’aggressione ad una minorenne da parte di alcune coetanee, in piazza Garibaldi, la zona più a rischio, sulla quale sono state avviate indagini dalla Polizia di Stato, al vaglio le immagini delle telecamere in funzione nell’area. Un fenomeno che preoccupa e che da alcune settimane in città è argomento di riflessioni e confronti tra le forze politiche con l’obiettivo di individuare interventi in grado di contrastare la violenza e il disagio giovanile. Ilgiorno.it - Ennesima rissa tra giovanissimi: filmato il “regolamento di conti”. E le mamme si mettono in marcia Leggi su Ilgiorno.it Busto Arsizio (Varese) - Ancora risse, ancora protagonisti gruppi di. L’ultimo caso nella notte tra sabato e domenica a Gallarate, in un video sul web il pestaggio. Nessun allarme è stato lanciato per richiedere soccorsi, quindi quanto accaduto è ancora del tutto da chiarire mentrenua a restare alta l’attenzione a Busto Arsizio dopo le recenti manifestazioni violente tra. Nella giornata di venerdì ancora un’aggressione ad una minorenne da parte di alcune coetanee, in piazza Garibaldi, la zona più a rischio, sulla quale sono state avviate indagini dalla Polizia di Stato, al vaglio le immagini delle telecamere in funzione nell’area. Un fenomeno che preoccupa e che da alcune settimane in città è argomento di riflessioni e confronti tra le forze politiche con l’obiettivo di individuare interventi in grado di contrastare la violenza e il disagio giovanile.

