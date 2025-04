Lanazione.it - Empoli, autismo e strumenti di inclusione. L’incontro aperto per saperne di più

, 7 aprile 2025 - “In Italia si stima che un bambino su 77 sia nello spettro autistico, mentre negli Stati Uniti la prevalenza ha raggiunto circa 1 bambino su 36. Ma l’non riguarda solo l’infanzia: oggi ci sono migliaia di adulti nello spettro, spesso invisibili, privi di un’adeguata presa in carico e senza un reale progetto di vita. Questi numeri ci parlano di un’urgenza sanitaria, sociale e culturale. È solo partendo dall’ascolto delle famiglie e dalla costruzione di reti solidali che possiamo garantire diritti, autonomia e qualità della vita a tutte le persone nello spettro, fin dall’infanzia e per tutta la vita”. Lo sottolinea Niccolò Varrucciu, psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento dell’azienda Usl di Bologna, che interverrà sabato 12 aprile all’evento formativo promosso dall’associazione Abbracciami - Genitori per l’, altre neurodivergenze e disabilità.