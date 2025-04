Emily Ratajkowski e Sydney Sweeney in un super shooting per Kérastase con un inspo primaverile da segnare

Emily Ratajkowski e Sydney Sweeney, si sono ritrovate fianco a fianco per celebrare la bellezza dei capelli con Kérastase, e lo hanno fatto con una presenza scenica che ha attirato tutti gli sguardi. In occasione dell’evento pop-up del brand tenutosi a Lavan, nel cuore pulsante di New York, le due attrici hanno sfoggiato look coordinati in bianco che profumavano d’estate anticipata, tra tessuti luminosi, tagli sensuali e onde morbide perfettamente acconciate.Emily Ratajkowski e Sydney Sweeney: eleganza e complicità look primaverili a New YorkSydney ha scelto un abito mini in raso color avorio, con un design che esaltava la silhouette grazie a delicate arricciature sulla gonna e una scollatura decisa. Ai piedi, sandali bianchi open toe, occhiali da sole minimal e una collana brillante che aggiungeva luce al look. Metropolitanmagazine.it - Emily Ratajkowski e Sydney Sweeney in un super shooting per Kérastase con un inspo primaverile da segnare Leggi su Metropolitanmagazine.it Due delle star più in vista del momento,, si sono ritrovate fianco a fianco per celebrare la bellezza dei capelli con, e lo hanno fatto con una presenza scenica che ha attirato tutti gli sguardi. In occasione dell’evento pop-up del brand tenutosi a Lavan, nel cuore pulsante di New York, le due attrici hanno sfoggiato look coordinati in bianco che profumavano d’estate anticipata, tra tessuti luminosi, tagli sensuali e onde morbide perfettamente acconciate.: eleganza e complicità look primaverili a New Yorkha scelto un abito mini in raso color avorio, con un design che esaltava la silhouette grazie a delicate arricciature sulla gonna e una scollatura decisa. Ai piedi, sandali bianchi open toe, occhiali da sole minimal e una collana brillante che aggiungeva luce al look.

EmRata e Sydney Sweeney sono protagoniste della nuova campagna di Miu Miu. Miu Miu, nella campagna Autunno-Inverno 2022-23 anche Emily Ratajkowski. Oscar 2024: da Emma Stone a Kim Kardashian i look più belli degli after-party. Emily Ratajkowski e la manicure Miu Miu che tutti vogliono copiare. Emily Ratajkowski e Emma Corrin nella nuova campagna Miu Miu. Da Chiara Ferragni a Emily Ratajkowski, i look delle celebrity alle sfilate di Parigi. Ne parlano su altre fonti

The Internet Melts as Emily Ratajkowski and Sydney Sweeney Pose Together for a Picture-Perfect Spring Shoot - Emily Ratajkowski and Sydney Sweeney serve up springtime perfection in a dreamy shoot that's got fans double-tapping in delight. (msn.com)

Sydney Sweeney looks incredible in tiny minidress as she films with supermodel Emily Ratajkowski - SYDNEY Sweeney stunned as she sported a tiny minidress while filming with supermodel Emily Ratajowski yesterday. The pair turned heads as they shot a promotional campaign for haircare brand ... (thesun.co.uk)

“Iconic duo”: Fans react to Sydney Sweeney and Emily Ratajkowski’s look in the latest Kerastase glossiest event - Sydney Sweeney and Emily Ratajkowski stepped out in New York City for Kérastase’s latest campaign called The Gloss Girls. (msn.com)