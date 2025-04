Emergenza abitativa e caro-affitti | Studenti e singoli i più penalizzati Serve subito una politica nazionale

Studenti, famiglie e single che non siano ricchi. Lo sta diventando anche Lecco. Tutte le seconde case vengono trasformate in B&B, appartamenti per vacanze, strutture ricettive. I prezzi delle poche abitazioni in affitto disponibili sono schizzati alle stelle, quelli per una camera per gli Studenti anche, fino a 700 euro per un posto letto. E i proprietari degli immobili vuoti che non vengono destinati ai turisti oppure agli universitari del Politecnico, piuttosto che metterli a disposizione per chi a Lecco vorrebbe abitarci a costi accessibili, preferisco lasciarli sfitti. A lanciare l’allarme è il sindaco Mauro Gattinoni. Lo fa dal palco dell’Assemblea nazionale di Ali, la Lega delle autonomie locali italiane, che si è svolta a Perugia, dove è stato invitato intervenire su un tema di grande attualità : quello dell’Emergenza abitativa appunto. Ilgiorno.it - Emergenza abitativa e caro-affitti : "Studenti e singoli i più penalizzati. Serve subito una politica nazionale" Leggi su Ilgiorno.it Una città espulsiva, dove non c’è spazio per lavoratori,, famiglie e single che non siano ricchi. Lo sta diventando anche Lecco. Tutte le seconde case vengono trasformate in B&B, appartamenti per vacanze, strutture ricettive. I prezzi delle poche abitazioni in affitto disponibili sono schizzati alle stelle, quelli per una camera per glianche, fino a 700 euro per un posto letto. E i proprietari degli immobili vuoti che non vengono destinati ai turisti oppure agli universitari del Politecnico, piuttosto che metterli a disposizione per chi a Lecco vorrebbe abitarci a costi accessibili, preferisco lasciarli sfitti. A lanciare l’allarme è il sindaco Mauro Gattinoni. Lo fa dal palco dell’Assembleadi Ali, la Lega delle autonomie locali italiane, che si è svolta a Perugia, dove è stato invitato intervenire su un tema di grande attualità : quello dell’appunto.

Emergenza abitativa e caro-affitti : "Studenti e singoli i più penalizzati. Serve subito una politica nazionale" - La 32enne coordinatrice nazionale di Potere al Popolo è una delle due persone contuse nel tafferuglio tra manifestanti e polizia durante il corteo contro il riarmo dell’Europa. Alle ultime elezioni ... (ilgiorno.it)

Caro affitti in Lombardia: emergenza per gli inquilini - Il caro affitti in Lombardia sta rendendo la vita degli inquilini un vero e proprio incubo. Ecco tutte le agevolazioni a loro supporto ... (msn.com)

Emergenza casa in Consiglio regionale: in Liguria caro affitti e carenza di alloggi pubblici - Il consigliere regionale Federico Romeo (Pd) ha chiesto di contrastare il caro ... degli affitti brevi. Bisogna dare risposte ai cittadini. Il tema della casa è diventata un emergenza che non ... (msn.com)