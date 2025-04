Emergency | “Mare in burrasca bambini senza giubbotti motore in avaria e il governo voleva mandarci ad Ancona”

Emergency non attraccherà più ad Ancona. Dopo una nuova valutazione, il Ministero dell'Interno ha infatti assegnato Napoli come porto sicuro. Il capo missione, Jonathan Nani La Terra, racconta a Fanpage.it le difficoltà riscontrate durante i salvataggi. Leggi su Fanpage.it A causa del peggioramento delle condizioni meteo la nave Life Support dinon attraccherà più ad Ancona. Dopo una nuova valutazione, il Ministero dell'Interno ha infatti assegnato Napoli come porto sicuro. Il capo missione, Jonathan Nani La Terra, racconta a Fanpage.it le difficoltà riscontrate durante i salvataggi.

La nave di Emergency chiede un porto di riparo o di sbarco più vicino di Ancona. Mare forza 7, Life Support con 215 migranti a bordo chiede porto più vicino. Life support, cambio di rotta: la nave di Emergency sbarcherà a Napoli anziché ad Ancona. Migranti, nave di Emergency con 215 a bordo chiede porto più vicino: "Maltempo, onde alte 3 metri". C'è maltempo, la nave di Emergency dirottata a Napoli anziché Ancona: a bordo 215 migranti. Tre operazioni di soccorso in mare: Emergency in arrivo ad Ancona con 215 naufraghi. Ne parlano su altre fonti

Emergency a Fanpage.it: "Onde alte, bambini piccoli senza giubbotti e motori in avaria" - “Parliamo di tre imbarcazioni che si trovavano in estremo pericolo”, spiega il capomissione di Emergency a Fanpage.it, “Tutte le persone migranti che abbiamo salvato erano in una situazione fortement ... (youmedia.fanpage.it)

Mostra foto racconta Life Support, la nave di Emergency - (ANSA) - RAVENNA, 07 APR - Una mostra fotografica - Life Support. La nave di Emergency - racconta il lavoro della nave umanitaria di ricerca e soccorso (Sar) nel Mar Mediterraneo centrale: l'esposizio ... (msn.com)

Emergency e Guardia Costiera: salvataggi in mare - Milano, 7 aprile 2025 – La Life Support di EMERGENCY ha ricevuto questa notte risposta positiva alla sua richiesta di avere un Pos (Place of safety) più ... (pressenza.com)