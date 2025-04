Emergency | Mare in burrasca bambini senza giubbotti motore in avaria e il governo voleva mandarci ad Ancona

Emergency non attraccherà più ad Ancona. Dopo una nuova valutazione, il Ministero dell'Interno ha infatti assegnato Napoli come porto sicuro. Il capo missione, Jonathan Nani La Terra, racconta a Fanpage.it le difficoltà riscontrate durante i salvataggi. Leggi su Fanpage.it A causa del peggioramento delle condizioni meteo la nave Life Support dinon attraccherà più ad. Dopo una nuova valutazione, il Ministero dell'Interno ha infatti assegnato Napoli come porto sicuro. Il capo missione, Jonathan Nani La Terra, racconta a Fanpage.it le difficoltà riscontrate durante i salvataggi.

Emergency: "Mare in burrasca, bambini senza giubbotti, motore in avaria e il governo voleva mandarci ad Ancona". Emergency | “Mare in burrasca bambini senza giubbotti motore in avaria e il governo voleva mandarci ad Ancona”. Ne parlano su altre fonti

Emergency: “Mare in burrasca, bambini senza giubbotti, motore in avaria e il governo voleva mandarci ad Ancona” - A causa del peggioramento delle condizioni meteo la nave Life Support di Emergency non attraccherà più ad Ancona ... (fanpage.it)

Mare in burrasca, scongiurata una tragedia: soccorsi 85 migranti - LAMPEDUSA – Mare in burrasca, ottantacinque migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso, durante la serata di ieri, fatto dalla motovedetta Cp324 della Guardia Costiera. Mare in burrasca ... (livesicilia.it)

Mare in burrasca, 85 migranti salvati e sbarcati a Lampedusa - Il mare è in burrasca e l'intervento dei militari è stato fondamentale per scongiurare tragedie. I migranti hanno riferito di essere originari di Bangladesh, Egitto, Pakistan e Sudan e d'essere ... (ansa.it)