Elton John il dolore della malattia e la frase scelta per la propria lapide

Elton John ha dovuto dire addio, da Freddie Mercury a George Michael; adesso è la popstar inglese ad affrontare un complicato periodo di salute, raccontato a più riprese nel corso dei mesi.Tutto è iniziato la scorsa estate, quando a Reginald Kenneth Dwight – il vero nome del cantautore britannico – era stata trovata un'infezione agli occhi che ne aveva limitato di molto la vista; "Guarirò, ma è un processo estremamente lento", aveva spiegato ai followers su Instagram a settembre.Due mesi più tardi, invece, ospite di Good Morning America, aveva aggiunto: "Non vedo da quattro mesi, non riesco a leggere nemmeno un testo", spiegando che il suo problema era stato proprio alla base del ritardo nell'uscita dell'album."Non riesco a vedere la TV, non riesco a leggere, non riesco a vedere i miei ragazzi giocare a rugby e a calcio – ha invece confessato il 4 aprile al Time – È stato un periodo molto stressante perché sono abituato ad 'assorbire' tutto".

