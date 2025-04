Thesocialpost.it - Elton John: «Ho sempre voluto morire sul palco, voglio che sulla lapide ci sia scritto: è stato un grande papà»

La scorsa estate,aveva condiviso sui social la notizia di aver contratto un’infezione agli occhi che lo aveva portato a temere per la vista: «Guarirò, ma il percorso sarà lungo e complesso». Tuttavia, a novembre, il suodi salute non mostrava segni di miglioramento: «Non vedo da quattro mesi e non riesco nemmeno a leggere un testo», aveva rivelato durante un’intervista a “Good Morning America”. Oggi, la celebre popstar continua a affrontare un periodo particolarmente difficile.Leggi anche: Papa Francesco, il suo ritorno riapre le speranze per i riti di PasquaNel corso di una recente intervista con il quotidiano britannico “The Times”, in occasione del lancio del suo nuovo album, “Who Believes in Angels?”, realizzato in collaborazione con Brandi Carlile,ha dichiarato: «Non riesco a vedere la TV, né a leggere, e non posso nemmeno osservare i miei ragazzi mentre giocano a rugby e calcio».