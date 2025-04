Elmas | Napoli? Non c’era una sola cosa brutta tornare al Maradona sarà bellissimo

Napoli si racconta e ricorda i cinque anni trascorsi in maglia azzurra, parole bellissime.In questo finale di campionato il Napoli dovrà affrontare una serie di partite impegnative contro squadre che lottano per la salvezza. Empoli, Monza, Lecce, Parma e Cagliari, ma anche Genoa e Torino in una posizione in classifica piuttosto tranquilla.Contro il Torino, poi, il Napoli troverà un ex che a Napoli ha giocato per cinque anni, e che non vede l'ora di tornare allo stadio Diego Armando Maradona.Elmas, il ricordo di NapoliSi tratta di Eljif Elmas, che da gennaio gioca con la maglia granata del Torino, con la quale ha anche segnato 4 gol in 7 partite. Intervistato dai canali ufficiali del club, il trequartista macedone ha ricordato Napoli e i momenti passati nella città partenopea.

