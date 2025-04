Serieanews.com - Elmas, impatto da top ma niente riscatto: quali squadre di Serie A potrebbero acquistarlo

Leggi su Serieanews.com

Eljifha avuto unsuper con il Torino, ma non verrà riscattato: perché è una chance d’oro per diversi top club dida top ma: atop club diA farebbe comodo (ANews.com)Ha giocato 7 partite e ha messo a segno ben 4 gol, l’di Eljifcon il Torino è stato clamoroso. Dopo anni importantissimi al Napoli, dove è riuscito a vincere anche lo scudetto, risultando il terzo miglior marcatore della squadra in quella stagione, si è trasferito in Germania.Al Lipsia, però, non è riuscito a rendere come sperava. Appena 22 le presenze con 1 assist e 0 gol all’attivo. Un rendimento scioccante per uno come il macedone, che aveva lasciato un segno importante in Italia, realizzando 19 reti e 11 assist da jolly dei partenopei. Il Torino ci ha creduto a gennaio e l’ha riportato inA e il classe 1999 non ha deluso.