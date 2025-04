News.robadadonne.it - Ellen Pompeo cambia serie tv: tutto sul nuovo ruolo e cosa ne sarà di Grey’s Anatomy

Dopo 21 anni nei panni della dottoressa Meredith Grey per, a quanto pare, è giunto davvero il momento dell’addio.Un addio più volte annunciato, ma che poi ha sempre tardato ad arrivare, per una ragione o per l’altra: troppo legata ai panni di Grey, troppo grande la delusione che avrebbe dato ai fan del medical drama più famoso del mondo. Così, anche in quest’ultima stagione,è tornata a vestire il camice della dottoressa in sette episodi, e sua continua a essere la voce fuori campo.Adesso, però, sembra essere davvero ufficiale il tasferimento dal Grey Sloan Memorial Hospital, visto cheè protagonista e produttrice di una nuova miniin otto puntate, Good American Family, in onda a partire dal 9 aprile su Disney +.Laracconta una storia vera dai risvolti inquietanti, quella di Natalia Grace, ragazzina di origini ucraine affetta da una rara forma di nanismo adottata da una famiglia negli USA salvo poi essere abbandonata a se stessa;Kristine Barnett, madre biologica d itre figli, che nel 2010 decise di adottare la bambina, interpretata da Imogen Faith Reid, con il marito, Mark Duplass.