Elizabeth Olsen non ama i film Marvel | non proprio quello che guardo di solito

Elizabeth Olsen è una delle più grandi star del Marvel Cinematic Universe, ma non sembra interessata ad una maratona di film Marvel. Durante un'apparizione nel podcast Wild Card con Rachel Martin, l'attrice ha parlato dei suoi sentimenti a proposito del franchise MCU. Mentre l'attrice è "orgogliosa" del lavoro che ha svolto interpretando Wanda Maximoff in vari film e Serie TV, ha ammesso che i progetti Marvel non sono necessariamente in cima alla sua lista di cose da guardare. Nel corso degli anni, si è trovata in situazioni in cui ha dovuto "dimostrare" il suo gusto in fatto di film agli altri. "Penso di non aver sempre fatto delle scelte nel mio lavoro che fossero in linea con il mio gusto personale e questa è una cosa che sento di dover ancora dimostrare quando incontro le persone", ha detto.

