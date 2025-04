Anteprima24.it - Eliminato da ‘Amici’, Luk3 torna nel Sannio e riabbraccia la famiglia: “Ne esco vincitore”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiTermina con la terza puntata del Serale dila formativa avventura di, al secolo Luca Pasquariello, nella scuola di Canale 5. Originario di Sant’Agata de’ Goti, al suo rientro a casa è stato accolto da un caloroso abbraccio da parte di genitori, familiari e amici.esce dal programma con una nuova consapevolezza e una rinnovata determinazione, pronto a continuare il suo cammino nel mondo della musica: “Sono felice perché, a 18 anni, so già cosa vorrò fare per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce: è tutto ciò che desidero” ha scritto con entusiasmo sui suoi canali social.“Ne, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienze che mi accompagnerà per sempre.