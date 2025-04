Elezioni Regionali Campania Piantedosi | “Io candidato? Penso solo al Viminale”

Piantedosi rigetta al mittente l'ipotesi candidatura in Campania: "Fuori dal ministero solo per un ruolo all'Avellino Calcio.." Leggi su Fanpage.it Il ministro dell'Interno Matteorigetta al mittente l'ipotesi candidatura in: "Fuori dal ministeroper un ruolo all'Avellino Calcio.."

Elezioni Regionali Campania, Piantedosi: "Io candidato? Penso solo al Viminale". Regionali 2025, Piantedosi: "Non mi candido governatore in Campania". Piantedosi candidato in Campania e Salvini al Viminale: lo schema proposto dalla Lega non piace a nessuno. Sondaggi Campania: Fico preferito a Manfredi nel centrosinistra. A destra Piantedosi va meglio di Cirielli. Elezioni Regionali, Piantedosi: «Io candidato in Campania? Resto al Viminale». Regionali in Campania, la sfida del centrodestra tra Piantedosi, Martusciello e Cirielli. Ne parlano su altre fonti

Elezioni Regionali Campania, Piantedosi: “Io candidato? Penso solo al Viminale” - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rigetta al mittente l'ipotesi candidatura in Campania: "Fuori dal ministero solo per un ruolo all'Avellino ... (fanpage.it)

Salvini punta al Viminale, Piantedosi candidato in Campania: cosa c'è di vero? - Il possibile cambio di Piantedosi: Una possibile candidatura di Piantedosi alle elezioni regionali in Campania potrebbe liberare il Viminale per Salvini. Tuttavia, le forze politiche della coalizione, ... (tag24.it)

Piantedosi candidato in Campania e Salvini al Viminale: lo schema proposto dalla Lega non piace a nessuno - La proposta lanciata dalla Lega, cioè un rimpasto di governo che potrebbe riportare Matteo Salvini al ministero dell'Interno al posto di Matteo Piantedosi ... (fanpage.it)