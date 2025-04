Elezioni provinciali Forza Italia deposita la propria lista

Forza Italia ha depositato la propria lista di nove candidati al Consiglio metropolitano etneo nell’ambito delle Elezioni provinciali che, in Sicilia, si terranno domenica 27 aprile 2025. "Siamo pronti a giocare la sfida delle provinciali, ancorché di secondo livello - afferma l'eurodeputato FI. Cataniatoday.it - Elezioni provinciali, Forza Italia deposita la propria lista Leggi su Cataniatoday.it hato ladi nove candidati al Consiglio metropolitano etneo nell’ambito delleche, in Sicilia, si terranno domenica 27 aprile 2025. "Siamo pronti a giocare la sfida delle, ancorché di secondo livello - afferma l'eurodeputato FI.

