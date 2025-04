Elezioni Forum dei giovani | Lontani da classe politica vecchia lavoreremo a ricambio generazionale

In attesa delle elezioni amministrative, necessarie per il rinnovo del Forum dei giovani da regolamento comunale, ci occuperemo di avviare un dialogo con tutti coloro che avranno intenzione di prendere parte al secondo mandato di Forum. L'articolo Elezioni, Forum dei giovani: "Lontani da classe politica vecchia, lavoreremo a ricambio generazionale"

Scafati: al via le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani 2025-2027 - L’elezione per l’Assemblea del Forum dei Giovani, che resterà in carica per il triennio 2025-2027, si terrà il 10 maggio 2025 ... (agro24.it)

Positano, il 12 aprile si vota per il nuovo Direttivo del Forum dei Giovani - Positano si prepara alle elezioni del nuovo Direttivo del Forum dei Giovani. L'appuntamento è fissato per sabato 12 aprile 2025, dalle ore 14:00 alle 19:00, presso la Sala 'A. Milano'. Le operazioni ... (ilvescovado.it)