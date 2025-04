Elena Barolo a The Couple | “Scrivo poesie sugli uccelli ho un debole” la reazione dello studio

Elena Barolo, in coppia con Thais Wiggers a The Couple, ha raccontato cosa farebbe se vincesse il montepremi: "Comprerei una casa in Normandia. Sono una poetessa, ho un debole per gli uccelli". "Ce l'abbiamo tutte", ha commentato la compagna. Come hanno reagito Ilary Blasi e Luca Tommassini in studio al doppio senso. Leggi su Fanpage.it , in coppia con Thais Wiggers a The, ha raccontato cosa farebbe se vincesse il montepremi: "Comprerei una casa in Normandia. Sono una poetessa, ho un debole per gli". "Ce l'abbiamo tutte", ha commentato la compagna. Come hanno reagito Ilary Blasi e Luca Tommassini inal doppio senso.

