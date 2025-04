Effetto Trump sugli iPhone | rincari record in vista rischio prezzi raddoppiati

Le politiche commerciali del presidente statunitense Donald Trump stanno scombinando tutto il globo. Tra i settori più esposti c'è quello della tecnologia, e in particolare Apple, che rischia di essere colpita duramente dall'inasprimento delle tariffe doganali. Secondo gli esperti del Wall Street Journal, i nuovi dazi introdotti — che colpiscono pesantemente le importazioni da diversi Paesi asiatici — potrebbero far lievitare sensibilmente il costo di produzione dei dispositivi Apple, soprattutto degli iPhone, il prodotto di punta dell'azienda californiana. Sebbene Apple sia un colosso americano, gran parte della sua filiera produttiva è distribuita in Asia. La realizzazione degli iPhone avviene in prevalenza in Cina, attraverso la collaborazione con la taiwanese Foxconn, oggi soggetta a una tariffa del 54%.

