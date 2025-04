Effetto dazi sulle borse Profondo rosso sui mercati | quanto perde Milano

Effetto dazi sui mercati internazionali. La Borsa di Milano crolla ancora, con il Ftse Mib che arriva a -7,1%. Intanto alcuni titoli riescono a fare prezzo e segnano perdite pesanti. Tra questi Leonardo, che lascia sul terreno -16,44%. Continua il tonfo delle banche, con Mps a -11,2%, Pop Sondrio a -12,06%, Intesa Sanpaolo -7,03% e Generali a -5,26%. Iveco va giù a -11,24% e Stellantis a -5,45%. I mercati azionari europei hanno aperto in caduta libera, sulla scia dei mercati asiatici, di fronte all'inflessibilità di Donald Trump sui dazi imposti ai partner degli Stati Uniti. Nelle prime contrattazioni, la Borsa di Francoforte è scesa del 7,86% dopo un breve calo di oltre il 10%. La Borsa di Parigi ha perso il 6,19%, Londra il 5,83%, Milano il 2,32% e la Borsa svizzera il 6,82%. DIcevamo dei listini asiatici che segnano ovunque forti ribassi. Iltempo.it - Effetto dazi sulle borse. Profondo rosso sui mercati: quanto perde Milano Leggi su Iltempo.it suiinternazionali. La Borsa dicrolla ancora, con il Ftse Mib che arriva a -7,1%. Intanto alcuni titoli riescono a fare prezzo e segnano perdite pesanti. Tra questi Leonardo, che lascia sul terreno -16,44%. Continua il tonfo delle banche, con Mps a -11,2%, Pop Sondrio a -12,06%, Intesa Sanpaolo -7,03% e Generali a -5,26%. Iveco va giù a -11,24% e Stellantis a -5,45%. Iazionari europei hanno aperto in caduta libera, sulla scia deiasiatici, di fronte all'inflessibilità di Donald Trump suiimposti ai partner degli Stati Uniti. Nelle prime contrattazioni, la Borsa di Francoforte è scesa del 7,86% dopo un breve calo di oltre il 10%. La Borsa di Parigi ha perso il 6,19%, Londra il 5,83%,il 2,32% e la Borsa svizzera il 6,82%. DIcevamo dei listini asiatici che segnano ovunque forti ribassi.

