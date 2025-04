Quotidiano.net - Effetto dazi prosegue, Europa verso avvio pesante

Si profila un'altra giornata di passione sui listini europei con il tonfo delle Piazze asiatiche, in caduta libera per l'deidi Trump. I future sul Vecchio Continente sono inrosso con l'indice Stoxx 50 che nel pre-market viaggia a -4 per cento.