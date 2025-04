Effetto dazi lunedì nero per le Borse in tutto il mondo Piazza Affari ai minimi da agosto | – 7%

I mercati asiatici e globali hanno subito un altro sell-off poiché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha mostrato alcun segno di arretramento dal suo aggressivo programma dei dazi, nonostante i forti ribassi dei mercati azionari. Il Nikkei è sceso di un altro 6%, gli indici cinesi dell'8% ancora peggio Taiwan con cali superiori al 10% e Hong Kong con perdite superiori al 13%. Traumatico anche l'avvio in Europa. L'indice tedesco evidenzia un ribasso del 7%, quello italiano del 7%, quello francese del 6%. Male anche i cfd sui future USA con perdite attorno al 5%. Gli investitori avevano sperato che il danno economico avrebbe spinto a ripensare la politica, ma Trump ha insistito sul fatto che la 'medicina' era necessaria per fare tornare in equilibrio la bilancia commerciale e aumentare la produzione statunitense (con un conseguente incremento dei posti di lavoro).

