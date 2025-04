Effetto dazi la Borsa di Milano crolla del 76% in apertura | tracollo dei mercati in tutto il mondo

Leggi su Fanpage.it

Ladiapre in calo del 7,6%, poi risale leggermente al -6,5%. Francoforte registra il risultato peggiore in Europa ine tracolla al -8,1%: anche in questo caso la ripresa è solo parziale. Inil, istanno continuando a pagare l'deiimposti dagli Stati Uniti di Donald Trump.