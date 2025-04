Effetto dazi la Borsa di Milano crolla del 6% in apertura | tracollo dei mercati in tutto il mondo

Borsa di Milano apre in calo del 6%. Francoforte registra il risultato peggiore in Europa e tracolla al -8,1%. In tutto il mondo, i mercati stanno continuando a pagare l'Effetto dei dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. Leggi su Fanpage.it Ladiapre in calo del 6%. Francoforte registra il risultato peggiore in Europa e tracolla al -8,1%. Inil, istanno continuando a pagare l'deiimposti dagli Stati Uniti di Donald Trump.

Dazi, la Borsa di Milano apre in rosso con un -1% e i mercati crollano in tutto il mondo. Effetto dazi sulle Borse, Wall Street brucia 5.200 miliardi in due giorni. Milano chiude a -6,53%. Dazi Trump, da Pechino tariffe del 34%. Borse in forte calo. Borsa: Milano chiude pesante (-3,6%), effetto dazi su Tenaris. Effetto dazi, a picco le Borse europee: Milano chiude in profondo rosso. Pechino minaccia contro-dazi, frana Wall Street. Effetto dazi, affondano le Borse: Milano perde il 3,5%. Ne parlano su altre fonti

Borsa: tonfo dell'Asia, Piazza Affari in titl. Trump: i dazi sono una 'cura necessaria' - Petrolio sotto i 60 dollari per la prima volta dal 2021. Meloni: 'Rivedere il Green deal'. Von der Leyen: 'Negoziamo con gli Usa ma l'Ue è pronta a contromisure' (ANSA) ... (ansa.it)

Dazi, la Borsa di Milano apre in rosso con un -1% e i mercati crollano in tutto il mondo - La Borsa di Milano ha aperto in calo dell'1%, con Francoforte che invece registra il risultato peggiore in Europa e tracolla al -9,4% ... (fanpage.it)

Effetto dazi, a picco le Borse europee: Milano chiude in profondo rosso. Pechino minaccia contro-dazi, frana Wall Street - In fumo 819 miliardi in Europa. Londra e Francoforte chiudono a -4,9%, Parigi a -4,26%. Trump contro il presidente della Fed: «Taglia i tassi, sei sempre in ritardo» L'articolo Effetto dazi, a picco l ... (msn.com)