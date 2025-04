Tra gli effetti collaterali deistatunitensi c’è anche il crollo delledei combustibili fossili. Il timore che le misure protezionistiche inneschino una recessione generalizzata, o quantoun deciso rallentamento della crescita economica, influenza anchee gas.crescita significaconsumi e quindidomanda di barili e navi cariche di gnl. Il Brent,estratto nel mare de Nord che funge da riferimento per gli scambi europei, viene ora scambiato a 64 dollari al barile. Solo 5 giorni fa il suo valore era di 75 dollari, un calo di oltre il 10%.Stessa dinamica per il Wti statunitense, un barile costa 60 dollari, dagli oltre 70 della scorsa settimana. Quanto al gas, sul mercato di Amsterdam, l’hub degli scambi europei, un megawattora viene quotatodi 35 euro, il valore più basso da oltre 6 mesi e 7 euro indi pochi giorni fa.

Effetto dazi, crollano le quotazioni di gas e petrolio. In prospettiva benzina e bollette meno care

