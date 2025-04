Educazione affettiva sessuale e sentimentale fin dall’Infanzia Disegno di Legge al Senato I punti salienti

Disegno di Legge S. 943, presentato nel novembre 2023, sbarca in VII Commissione cultura al Senato. Il DDL si colloca all'interno delle iniziative legislative mirate a contrastare i fenomeni di violenza di genere. Secondo i promotori, l'origine di tali comportamenti violenti è di tipo culturale, e richiede pertanto una risposta educativa da parte delle istituzioni scolastiche.

Educazione sentimentale nelle scuole: i numeri di un bisogno che non possiamo ignorare. Perché è importante fare educazione sentimentale nelle scuole?. L'educazione sentimentale a scuola non è ideologia ma necessità. Alberto Pellai: «Competenze emotive, educazione affettiva, sentimentale e sessuale, sono i prerequisiti per una vita di coppia senza lo spettro della violenza di genere». Alberto Pellai: "Educazione sessuale a scuola? Non si parla di 'come si fa sesso', ma di relazioni sane e consapevoli". Il Governo dirotta i fondi per l'educazione sessuale sulla formazione degli insegnanti sull'infertilità.

