Educare alla legalità e alla sicurezza: il percorso formativo dell'Ispettorato del Lavoro di Cosenza nelle scuole

Un impegno costante per promuovere la cultura delsicuro e dignitoso tra gli studentiAnche per quest’anno scolastico, l’Ispettorato Territoriale deldiporta avanti un’importante attività di sensibilizzazione e formazione rivolta agli studenti dellesecondarie superiori, con l’obiettivo di promuovere la cultura dellae dellanei luoghi di.Gli incontri, ospitati dagli istituti scolastici aderenti, forniscono ai giovani strumenti essenziali per orientarsi con consapevolezza nel mondo dele valorizzare quei comportamenti virtuosi che contribuiscono al rispetto delle norme e della dignità del lavoratore.Le iniziative, realizzate nell’ambito dell’art. 8 del D.Lgs. 124/2004, stanno riscuotendo un interesse crescente e rappresentano un tassello importante dell’azionedi, guidato ad interim dal Dott.