Edizione da record si è chiusa ieri, domenica 6 aprile, l’Half Marathon. Seimila i corridori che hanno animato il centro fiorentino. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Evans Kipkorir del Kenia, che ha battuto il record della gara chiudendo in 1 ora 1’ 51” (superando il vecchio primato di. Firenzetoday.it - Edizione da record per l’Half Marathon: ecco i vincitori Leggi su Firenzetoday.it Con un’dasi è chiusa ieri, domenica 6 aprile,. Seimila i corridori che hanno animato il centro fiorentino. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Evans Kipkorir del Kenia, che ha battuto ildella gara chiudendo in 1 ora 1’ 51” (superando il vecchio primato di.

