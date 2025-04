Ed Sheeran si è esibito a sorpresa alla stazione di King’s Cross con il nuovo singolo Azizam

Sheeran ha stupito i fan con un set acustico, che ha portato una grandissima folla a Londra davanti alla stazione di King's Cross alla quale ha regalato una performance live del nuovo singolo Azizam.Lo scorso 4 aprile il cantautore si è esibito con un sei brani, grandi hit come Castle On The Hill, Shivers, Perfect, Shape Of You, Bad Habits ed Azizam, l'ultimo singolo pubblicato venerdì. In un comunicato ufficiale si legge che Sheeran ha celebrato il suo ritorno regalando a un gruppo di fan un concerto in cima a un autobus rosa a due piani nel centro di Londra, prima della sua apparizione davanti a King's Cross. Si dice che le esibizioni abbiano catturato "lo spirito" dell'imminente nuovo album dell'artista 'Play', che è "tutto incentrato sul divertimento, sulla connessione e sull'unione delle persone".

