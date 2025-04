Modenatoday.it - Ecoansia, comunità a confronto al BLA di Fiorano

Leggi su Modenatoday.it

Martedì 8 aprile alle 18.30 è in programma al BLA diModenese (via Silvio Pellico 9-11) l'ultimo appuntamento della rassegna realizzata dalla biblioteca e dal Comune, in collaborazione con l'Associazione Lumen. Il ciclo di incontri “Il Mondo nuovo” si conclude con ": individui.