Mistermovie.it - Ecco svelato il motivo dell’addio di Jenna Ortega a Scream 7

Leggi su Mistermovie.it

Sei curioso di sapere perchéha lasciato7? L'attrice ha finalmente rotto il silenzio, rivelando i veri motivi dietro la sua decisione di non tornare nel franchise horror. Contrariamente a quanto si pensava, la sua uscita non è legata a problemi di scheduling o di stipendio. Il Verodell'Addio: Solidarietà e Cambiamenti nel Teamha chiarito che la sua decisione è stata influenzata principalmente dal licenziamento di Melissa Barrera e dall'abbandono del team di regia di Radio Silence. L'attrice ha spiegato che, senza le persone con cui aveva instaurato un forte legame,7 non le sembrava più la scelta giusta per la sua carriera. Un gesto di solidarietà e una riflessione ponderata sul futuro professionale.Segui Mister Movie per rimanere aggiornato su tutte le ultime novità dal mondo dell'intrattenimento!