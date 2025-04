Mistermovie.it - Ecco la scelta più divertente di Minecraft il Film con Jason Momoa

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan di? Allora devi sapere che una delle scene più spassose del nuovodiè stata scritta dain persona! E non crederai mai a cosa l'ha ispirato: un classico sketch del Saturday Night Live. La Genesi di una Scena Memorabile: Omaggio a SNL Ilsegue le avventure di quattro disadattati catapultati nel Mondo Superiore. Lì, collaborano con Steve, interpretato da, un minatore esperto. Insieme a Jack Black, e il resto del cast, devono trovare un modo per tornare a casa. Ma torniamo alla scena cult. Durante un'intervista,e Black hanno svelato che la scena in cui i loro personaggi si contorcono per superare un piccolo varco, inseguiti dai maiali zombie, è un omaggio a "Ambiguously Gay Duo: Fortress of Privacy" di SNL. Panino Aerodinamico tra Uomini: L'Aneddotoha spiegato come ha ribaltato il concetto dello sketch, trasformando una posa eroica in un momento comico.