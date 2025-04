Davidemaggio.it - Ecco il cast completo di The Couple

Leggi su Davidemaggio.it

Vi abbiamo anticipato concorrente per concorrente ildi Theed ora facciamo il punto sulle 8 coppie in gioco nel nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, al via questa sera in diretta su Canale 5.Partiamo dai nomi sconosciuti poiché non famosi, di cui vi abbiamo svelato identità e profili Instagram, a cominciare dai fratelli Danilo e Fabrizio Mileto. Con loro un altro ‘ma chi?’ che risponde al nome di Andrea Tabanelli che si accoppierà nel gioco con Antonino Spinalbese.Altra nip è Lucia Testa, ma ‘parente di’: sarà a Thein coppia con la più nota pugile Irma Testa, sua sorella. Uniti per questioni di parentela altre due coppie: le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli e i coniugi Manila Nazzaro e Stefano Oradei.Mentre Jasmine Carrisi parteciperà con l’amico (ed ex) Pierangelo Greco, Elena Barolo tornerà a far coppia con un’altra velina, Thais Wiggers.