Ilrestodelcarlino.it - Ecco i nuovi voucher sportivi: "Dedicati alle famiglie numerose"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il forlivese Luca Pestelli, consigliere regionale per Fratelli d’Italia ed ex presidente di Forlifarma, ha presentato nell’ultima manovra di bilancio della Regione un emendamento che è stato accolto dall’aula di via Aldo Moro a Bologna. "Insieme al consigliere comunale Matteo Leucci della lista civica Forlì Cambia, abbiamo strutturato una proposta per la creazione diper lecome strumento di contrasto all’abbandono sportivo, un fenomeno che interessa sempre di più le giovani generazioni. L’idea, dopo essere stata discussa in aula, ha trovato riscontro positivo anche da parte della maggioranza ed è diventato un ordine congiunto bipartisan. Ora la giunta dovrà lavorare per fornire indicazioni più precise". Il consigliere ha inoltre proposto interventi in ambito sanitario e a supporto della maternità: "Altri emendamenti che ho avanzato non sono stati accolti ma ci tornerò in futuro.