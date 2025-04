È Vivo X200 Pro il più potente smartphone di marzo secondo AnTuTu

AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone che hanno fatto registrare i risultati più elevatiL'articolo È Vivo X200 Pro il più potente smartphone di marzo secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - È Vivo X200 Pro il più potente smartphone di marzo secondo AnTuTu Leggi su Tuttoandroid.net Puntuale come ogni mese, il team diha pubblicato la classifica degliche hanno fatto registrare i risultati più elevatiL'articolo ÈPro il piùdiproviene da TuttoAndroid.

Ecco qual è lo smartphone che scatta le migliori foto: lo avete votato voi (e non è l'iPhone). X200 Pro, la prova del nuovo “cameraphone” di vivo. Gli smartphone cinesi sono sempre più competitivi. La prova di vivo X200 Pro. Vivo X200 Ultra non ha più segreti: un leak svela specifiche e immagini dal vivo. Recensione VIVO X200 Pro. VIVO X200 Pro, la recensione dello smartphone Android: è il camera phone definitivo?. Ne parlano su altre fonti

Recensione Vivo X200 Pro, un cameraphone d’eccellenza - Vivo X200 Pro è il nuovo top di gamma dell'azienda cinese che dopo il grande successo in patria vuole affermarsi anche qui in Europa. (androidiani.com)

Vivo X200s, svelato il design: eccolo a confronto con X200 Pro Mini - Vivo X200s infatti avrà un display più ampio di quello da 6,3 pollici visto sul fratellino: dovrebbe trattarsi, più precisamente, di un pannello da 6,67 pollici. A rimarcare la vicinanza tra i due ... (hdblog.it)

Vivo Pad5 Pro, Pad SE e Watch 5 stanno per arrivare: primi dettagli - Mentre Vivo si prepara al lancio del prossimo X200 Ultra, atteso per la fine di aprile, sembra che l'azienda non porterà sul palco dell'evento soltanto smartphone, ma stia lavorando anche ad una ricca ... (hdblog.it)