E se fosse arrivato il momento delle colombe sull’Iran?

Negli ultimi mesi, le relazioni tra Stati Uniti e Iran sono scivolate lungo un crinale pericoloso, sospese tra la retorica muscolare di Washington e timidi segnali di apertura. Donald Trump, tornato sulla scena con ambizioni molto più vaste della prima presidenza, si trova a un bivio cruciale: scegliere tra un accordo storico o un nuovo conflitto mediorientale. Ma la sua posizione sulla potenza iraniana resta ambigua, compressa tra le pressioni degli ambienti neoconservatori e la sua personale inclinazione a presentarsi come il più grande negoziatore sulla piazza.Nei corridoi della Casa Bianca, le voci favorevoli a un’azione militare preventiva sembrano, all’apparenza, farsi più forti. Think tank influenti come la Foundation for Defense of Democracies e il Washington Institute for Near East Policy spingono per un attacco definitivo contro il programma nucleare iraniano.