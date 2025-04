Amica.it - È raro vedere Jodie Foster con uno dei suoi due figli: eccola con Kit, lo scienziato

Sorridenti e somiglianti come due gocce d’acqua, hanno posato sul red carpet fianco a fianco in una delle rare apparizione pubbliche insieme:e ilo Kit sabato sera hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del Breakthrough Prize a Santa Monica, e ai presenti non è sfuggita l’intesa tra mamma eo., 62 anni, è mamma di Kit, 23 anni, e di Charles, 26, avuti con l’ex compagna Cydney Bernard, da cui si è separata nel 2008. Ora è sposata con Alexandra Hedison. Kit è, mentre ilo maggiore si sta interessando al mondo della recitazione. Molto di più non si sa, perchée Bernard hanno consapevolmente scelto di tenere entrambi iil più possibile lontani dai riflettori, con la conseguenza diretta che le uscite pubbliche insieme sono state rarissime nel corso degli anni.