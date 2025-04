È nata oggi stesso giorno del fratellino Fiocco rosa e data da incorniciare per la coppia vip

Leggi su Caffeinamagazine.it

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori per la seconda volta, regalando un lieto annuncio ai loro fan proprio il 7 aprile. Unagià significativa per la, che ha visto nascere il loro primogenito, Theo Junior, esattamente due anni fa, nel 2022. La notizia della nascita della nuova arrivata è stata diffusa dal calciatore del Milan attraverso un tenero post su Instagram, che ha celebrato in un colpo solo il compleanno del figlio e l’arrivo della sua sorellina.La, amatissima sui social, aveva annunciato con entusiasmo l’attesa del secondo figlio a novembre, condividendo un reel dolce e spontaneo che aveva commosso i follower. Zoe, influencer e modella, e Theo, uno dei protagonisti del calcio europeo, hanno costruito la loro relazione tra alti e bassi, iniziata nel 2020 e rafforzatasi nel tempo.