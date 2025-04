Secoloditalia.it - È morto Roberto De Simone, maestro e cantore della grande tradizione napoletana (video)

a Napoli, all’età di 91 anni, il musicista, compositore, regista e autore teatrale, musicologo e scrittoreDe, studioso dell’espressività popolaresocietà preindustriale e arteficeriscopertamusica campana del Settecento. De, che lo scorso 15 gennaio era stato ricoverato all’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli a causa di problemi respiratori dovuti a un’influenza, si è spento nella sua casa in via Foria, all’interno dello storico palazzo Ruffo di Castelcicala, detto anche palazzo De Gregorio di Sant’Elia.Addio alDeLa lunga vita di Deè stata interamente dedicata a salvaguardare e far riscoprire un patrimonio culturale straordinario come quello tradizionale partenopeo che rischiava di spegnersi.