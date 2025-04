E' morto Roberto De Simone il genio che ha ridato voce all’anima popolare del Sud Italia

Roberto De Simone è stato una delle figure più complesse e influenti della cultura Italiana del secondo Novecento . Nato a Napoli nel 1933 , ha dedicato l'intera vita alla riscoperta , alla rilettura e alla valorizzazione della tradizione popolare campana , restituendole dignità artistica e spessore intellettuale . Diplomato in pianoforte.

