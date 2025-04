Primacampania.it - È morto Roberto De Simone, addio al grande maestro della tradizione popolare

NAPOLI – Si è spento nella sua casa di Napoli ilDe, tra i più grandi interpreti e studiosi delle tradizioni popolari italiane. Musicista, compositore, regista e figura cardinecultura napoletana, aveva 91 anni. Era stato dimesso da poco dall’ospedale dopo un periodo di ricovero per problemi di salute. Il decesso è avvenuto ieri sera poco dopo le 21. Accanto a lui, fino all’ultimo, la sorella Giovanna e il nipote Alessandro.La notizia ha scosso il mondomusica, del teatro ecultura. Deha segnato un’epoca, restituendo dignità e valore alla culturameridionale attraverso studi, spettacoli e produzioni indimenticabili.I funerali sono in fase di allestimento e, salvo variazioni da partefamiglia, si terranno mercoledì. “Siamo profondamente addolorati per la morte delDe