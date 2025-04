E' morto Jorge Bolano | l' ex Parma stroncato da un infarto a 47 anni

E' morto Jorge Bolano: il calciatore colombiano, ex Parma, è stato stroncato da un infarto a 47 anni. Bolano, classe 1977, è morto ieri sera per le complicanze dovute a un arresto cardiaco. L'ex calciatore si trovava ad una festa in famiglia, durante la quale si stava divertendo e ballando.

