È morto il tredicenne che era stato ferito da un colpo di pistola di proprietà del fratello

È morto alle 6 di questa mattina il 13enne arrivato, nella tarda serata di sabato, in gravissime condizioni, all'ospedale San Camillo di Roma con una ferita d'arma da fuoco alla testa. L'arma era regolarmente detenuta dal fratello per uso sportivo. Al momento di quello che, allo stato, sembrerebbe un incidente in casa era presente il padre. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo.

