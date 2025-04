Quotidiano.net - E’ morto il maestro Roberto De Simone, Napoli in lutto

, 7 aprile 2025 - E'ieri sera nella sua casa diilDe. Il noto musicista, compositore, regista e studioso delle tradizioni popolari, aveva 91 anni e da poche settimane era stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato per alcuni problemi di salute. Il decesso è arrivato quando erano da poco passate le 21. Con ilc'erano, tra gli altri, la sorella Giovanna e il nipote Alessandro. In corso di allestimento i funerali che, in attesa di conferme da parte della famiglia, dovrebbero tenersi nella giornata di mercoledì. "Siamo profondamente addolorati per la morte delDeperde un riferimento culturale che ha saputo portare nei decenni la nostra città in giro per il mondo, coniugando le antiche tradizioni con una straordinaria attitudine innovativa.